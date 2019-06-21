الإمارات العربية – انطلقت فعاليات التمرين العسكري المشترك “الثوابت القوية/‏1″، بين القوات المسلحة الإماراتية والأردنية، الذي يركز على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية المختلفة بين الجيشين.

وأكد مدير التمرين، العميد الركن سعيد سالمين، أن “التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الأردنية، في سبيل توحيد العمليات المشتركة وأسلوب التدريب الأمثل”.

وأضاف، أن “التمرين يشتمل على عدد من المراحل الرئيسة التي تواكب الأهداف المخطط لها، مثل النقل الاستراتيجي والتخطيط له والتنفيذ، ثم التدريب على مستوى مجموعات القتال في بيئة العمليات المفترضة، سواء البيئة الساحلية أو القتال في المناطق المبنية باستخدام الذخيرة الحية”.

ويندرج التدريب العسكري المشترك “الثوابت القوية/‏1” ضمن التدريبات المشتركة التي تقام بين الإمارات والأردن، في إطار التعاون العسكري المشترك، بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف وحدات القوات المسلحة المشاركة في هذا التمرين.

وشاركت الإمارات والمملكة الأردنية بفاعلية في التحالف الدولي للتصدي لخطر تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، كما تشاركان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

المصدر: وام