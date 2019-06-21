بعد فوز فريق كندي بدوري الـ NBA.. ترودو يوزع هدايا على مسؤولين أمريكيين

بعد فوز فريق كندي بدوري الـ NBA.. ترودو يوزع هدايا على مسؤولين أمريكيين

واشنطن – أخذ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، استراحة قصيرة من محادثات رفيعة المستوى في واشنطن، ليذكر مضيفيه بأن فريقا كنديا فاز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وذهب ترودو إلى اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي حاملا هدايا عليها شعار فريق تورونتو رابتورز الذي هزم حامل اللقب غولدن ستيت وريورز في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي.

ويتخد فريق غولدن ستيت وريورز من كاليفورنيا مقرا له، وهي الولاية التي تمثلها بيلوسي في مجلس النواب.

وكسب رئيس مجلس الوزراء الكندي الرهان الودي مع النائبة الأمريكية، بشأن هوية الفائز في المباراة النهائية.

وسبق أن هنأت بيلوسي ترودو بفوز فريق بلاده، وقدمت له سلة فيها بعض الأطعمة من كاليفورنيا مثل الشوكولاتة والمكسرات والنبيذ.

وزار ترودو واشنطن لإجراء محادثات مع بيلوسي والرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة والصين.

المصدر: رويترز