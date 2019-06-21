انجلترا – أبقى بنك إنجلترا المركزي، الخميس، على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.75 بالمئة، فيما خفض توقعات النمو للربع الثاني الجاري.

وجاء في بيان صادر عن البنك، أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد، مع احتمالية زيادتها خلال وقت لاحق من 2019.

وواجهت بريطانيا شهورا صعبة في 2019، وشهدت مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل الخروج.

ووفق البيان، اتفق مسؤولو البنك المركزي، على زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال المستقبل القريب، بسبب استقرار الأوضاع المحيطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

إلا أن استمرار وجود مخاطر للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، دفع بـ “المركزي” إلى خفض توقعات النمو في الربع الثاني 2019 إلى صفر، مقارنة مع 0.2 بالمئة في توقعات سابقة.

الأناضول