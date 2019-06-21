موسكو – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي وقع المرسوم “حول إجراءات محددة لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من أعمال إجرامية وأخرى مخالفة للقانون” الذي يحظر على شركات الطيران نقل المواطنين من روسيا إلى جورجيا.

وكلف الرئيس بوتين الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان عودة المواطنين الموجودين على أراضي جورجيا بشكل مؤقت وأمتعتهم، وضمان تنفيذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا المرسوم.

كما كلف وزارة الخارجية بأن تنسق مع السلطات الجورجية الخطوات لضمان أمن المواطنين الروس وعودتهم إلى الوطن.

وأوصى المرسوم الرئاسي الشركات السياحية بتجنب بيع التذاكر وتنظيم الرحلات إلى جورجيا خلال فترة سريان المرسوم.

وفي معرض تعليقه على المرسوم، قال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذا إجراء اضطراري اتخذ على خلفية الأعمال المتطرفة في العاصمة الجورجية تبليسي.

ويأتي ذلك على خلفية تظاهرات ومحاولة اقتحام مبنى البرلمان الجورجي من قبل المحتجين المنزعجين من جلوس برلماني روسي على مقعد رئيس البرلمان الجوروجي أثناء دورة الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية في تبليسي.

وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمام مبنى البرلمان مساء أمس الخميس عن إصابة عشرات الأشخاص، بمن فيهم أفراد من الشرطة.

المصدر: وكالات