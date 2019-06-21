ليبيا – أكد القيادي العسكري بمدينة مصراتة والتابع لمسلحي الوفاق اللواء أحمد أبو شحمة أن قواتهم ملتزمة بالخطط الموضوعة منذ بداية الاشتباكات جنوب طرابلس.

أبو شحمة إدعى في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس سيطرة مسلحيهم يوم الأربعاء الماضي على أجزاء كبيرة من مطار طرابلس العالمي على حد زعمه ، مضيفاً :” واستحوذنا على أكثر من 10 آليات مسلحة من قوات حفتر، ورصد أكثر من 15 قتيلا في صفوف حفتر” .

وصرح أبو شحمة بأن القدرات الدفاعية لقوات الوفاق في تطور مستمر ، مشيراً إلى أن قواتهم تهاجم باستمرار خلال هذه الأيام بعد أن انتقلت من مرحلة الدفاع عن العاصمة إلى الهجوم ولن تتوقف مطلقاً.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض معارك استنزاف عنيفة مع مسلحي الوفاق في الاحياء الجنوبية لمدينة طرابلس منذ سيطرتها عليها شهر إبريل الماضي حيث تسيطر القوات المسلحة منذ ابريل الماضي على مواقع بمنطقة وادي الربيع وعين زارة وقصر بن غشير ومطار طرابلس العالمي جنوب طرابلس ومدينتي صرمان وصبراتة الواقعتين غرب مدينة الزاوية ومدينتي غريان وترهونة جنوب طرابلس بعد انضمام وحداتهم العسكرية للقوات المسلحة الليبية.