ترامب: أوقفت الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن ليتناسب مع إسقاط الطائرة

ترامب: أوقفت الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن ليتناسب مع إسقاط الطائرة

واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أوقف ضربة عسكرية لإيران لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة غير مأهولة كان سيخلف خسائر غير متناسبة في الأرواح.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات في الصباح الباكر إن العقوبات الاقتصادية على إيران تؤتي ثمارها وإنه فرض المزيد منها في وقت متأخر يوم الخميس بعد أن دمر صاروخ إيراني أرض – جو الطائرة الأمريكية المسيرة.

وقال ترامب إن الخطة كانت تقضي بقصف ثلاثة مواقع ردا على إسقاط الطائرة وإنه تم إبلاغه بأن هذا كان سيؤدي إلى مقتل 150 شخصا.

وأضاف‭‭‭ ‬‬‬في تغريدة ”أوقفت الهجوم قبل موعده بعشر دقائق. لم يكن متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة. لست في عجلة من أمري، جيشنا جديد ويعيد بناء نفسه ومستعد للانطلاق وهو الأفضل عالميا بفارق كبير“.

وفي وقت سابق قال مسؤولان إيرانيان لرويترز يوم الجمعة إن طهران تلقت رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران لكنه قال إنه يعارض الحرب ويريد إجراء محادثات بشأن عدد من القضايا.

وجاءت الأنباء عن الرسالة، التي نقلتها سلطنة عمان خلال الليل، بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أفاد بأن ترامب ألغى ضربات جوية تستهدف أجهزة رادار وبطاريات صواريخ إيرانية في اللحظة الأخيرة.

وذكر أحد المسؤولين لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أن ”ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات معها بشأن عدد من القضايا“.

وتابع المصدر قوله ”حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة“.

وقال المسؤول الثاني ”أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار… ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية“.

رويترز