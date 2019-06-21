الصين – أعلنت وزارة التجارة الصينية،أن هناك توجها لاستئناف مباحثات تجارية بدأت مطلع العام الجاري مع مسؤولين أمريكيين، للتوصل إلى اتفاق ينهي التوترات.

وذكرت الوزارة في موجز للصحفيين، الخميس، أن التوجه لاستئناف المباحثات، يأتي تطبيقا لرغبة رئيسي البلدين في التوصل لتفاهمات تنهي الخلافات التجارية؛ دون تحديد موعد لاستئناف المحادثات.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 – 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.

وتعثرت المفاوضات التجارية بين البلدين في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، دفعت إلى تهديد متبادل بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة.

الأناضول