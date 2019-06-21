ألمانيا – لكل من يريد التخلص من الكرش عليه تجنب شرب الماء بعد تناول الطعام مباشرة. الا ان هناك نصائح ودراسات خالفت ذلك، حتى تساءل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الوقت المناسب لشرب الماء.

في برامج الأطعمة الصحية، اعتدنا على سماع الخبراء يقولون إنه يحظر تناول الطعام والشراب في الوقت نفسه، ويعلل بعضهم الأمر بأن “الماء يضعف حمض المعدة لدينا”، في حين يعتقد آخرون بأن القيام بذلك “يجعلنا نزداد في الوزن”، لكن موقع Bright Side قرر حديثاً اكتشاف حقيقة تأثير شرب المياه أثناء الأكل، وحسم هذا الجدل.

ماذا يحدث للطعام والماء في المعدة؟

تبدأ عملية الهضم منذ اللحظة التي نفكر فيها في الوجبة المستقبلية، إذ يتم إنتاج اللعاب في الفم، وعندما نمضغ الطعام، نخلطه مع اللعاب الذي يحتوي على الإنزيمات اللازمة للهضم. بعد ذلك، تدخل المواد الغذائية المخففة في معدتنا إذ يتم خلطها مع حمض المعدة. في المتوسط، تحتاج المعدة إلى 4 ساعات لهضم الطعام قبل تحويله إلى سائل وإرساله إلى الأمعاء حيث يعطي جميع العناصر الغذائية للجسم.

الماء لا يبقى في المعدة لفترة طويلة، إذ تحتاج إلى 10 دقائق فقط، لتمرير 10 أوقيات منها. لذا إذا كنت تشرب أثناء الأكل، فالمياه لا تشكل بحيرات في معدتك، بل يمر على الطعام بسرعة فائقة، يرطبه ويترك المعدة.

السوائل لا تقلل من الحموضة

جسدنا هو نظام معقد، لكنه جيد التنظيم، إذا شعرت المعدة بأنها لا تستطيع هضم شيء ما، فإنها تنتج المزيد من الإنزيمات وتزيد من حموضة السائل في الداخل. حتى إذا كنت تشرب نصف جالون من الماء، فلن يؤثر ذلك على مستوى الحموضة. أظهرت الدراسات أن بعض المواد الغذائية يمكن أن تقلل من مستويات الحموضة في بطوننا، لكنها تعود إلى طبيعتها بسرعة كبيرة.

السوائل لا تؤثر على سرعة الهضم

لا توجد دراسات تثبت الاعتقاد الخاطئ بأن السائل يدفع الطعام الصلب إلى الأمعاء قبل هضمه بالكامل. يدعي العلماء أن السائل يترك الجسم أسرع من الطعام الصلب لكنه لا يؤثر على سرعة الهضم.. مع ذلك هل يمكننا أن نشرب أثناء الأكل؟ إذا كنت تفعل ذلك، فلن تتسبب في أي ضرر، بل على العكس، سيساعد الماء على تليين الطعام الصلب. لكن لا تشرب قبل أن تبتلع الطعام، إذ يجب أن يكون هناك كمية كافية من اللعاب في الطعام، لأنه يحتوي على الإنزيمات الضرورية.

ماذا عن الشاي

إذا كنت معتادًا على شرب الشاي مع الطعام بدلاً من الماء، فلا حرج من ذلك أيضًا. إذ تظهر الأبحاث أنه لا يوجد فرق في مستويات الحموضة بعد شرب الشاي أو الماء. ولا تؤثر درجة حرارة الماء الذي تشربه على سرعة الهضم أو عدد العناصر الغذائية التي تتلقاها. يمكن للمعدة تسخين أو تبريد الطعام إلى المستوى اللازم.

رويترز