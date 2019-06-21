ليبيا – وحهت عدد من الشخصيات الليبية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تشكو من تصرفات وتحركات المبعوث غسان سلامة، خلال العامين الماضيين، مؤكدة أنه بات يفتقر إلى الحيادية والاستقلالية ونقل الوقائع الحقيقية بنزاهة من على أرض الواقع إلى المحافل الدولية، لافتة إلى أن سلامة يتحدث عن دولة آخرى وطريقة طرحه يشوبها الغموض والطعن غير المباشر فى أى طرف يعارض سياساته.

ووفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية التي قالت بأنها إطلعت على نسخة من العريضة فقد استهجنت هذه الشخصيات الاهتمام المبالغ فيه من غسان سلامة بملف النفط الليبى، مذكرة بأنه على المبعوث الأممي أن يلتزم بضوابط الأمم المتحدة ومعاييرها السامية في دولة ليبيا.

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بدوره قال عيسى رشوان لليوم السابع ، وهو أحد الموقعين على العريضة أن المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة لا يؤدى عمله بحيادية وأمانة، معربا عن دهشته من النهج الذى يتبعه غسان سلامة فى التعاطى مع المكونات الليبية ودعم طرف على حساب الآخر، مشيرة إلى اتهامه للنخبة الليبية الحاكمة بأنها فاسدة ثم طلبه من الليبيين أن يخضعوا لسياسات هذه الفئة الحاكمة الفاسدة. ‌

وأضاف أن المبعوث الأممى لدى ليبيا فقد استقلاليته وحياديته وأصبح طرفا من أطراف الصراع فى ليبيا بتغليبه لطرف على حساب الآخر، مشيرا إلى أن العملية السياسية فى ليبيا لن يتم تفعيلها من جانب الأطراف الليبية بسبب تخوفها من سياسة سلامة وعدم وضوحه الأفكار التى يطرحها لحل الأزمة.

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وأكدت الصحيفة أن ما يقرب عن 200 شخصية ليبية من أعضاء مجلس نواب وحقوقيين وسياسيين ونشطاء وشيوخ قبائل وأكاديميين قد وقعوا على المذكرة التى سيتم تقديمها للأمين العام للأمم المتحدة قريبا، وذلك للمطالبة بتغيير غسان سلامة والدفع بشخصية آخرى محايدة للبدء فى حل الأزمة السياسية التى تعصف بالدولة الليبية.

وأعلنت الأمم المتحدة، يوليو 2017، تعيين غسان سلامة مبعوثا أمميا لدى ليبيا وتم التجديد له منتصف العام الماضى لمدة عام آخرى، إلا أن الفشل الكبير فى أداء غسان سلامة خلال الفترة الأخيرة دفع المكونات الليبية للمطالبة بعدم التجديد له.

اليوم السابع