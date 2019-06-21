ليبيا – أعلن المركز الإعلامي لقوات عملية الكرامة في بياناً له أمس الخميس إنضمام كتيبة العبور التابعة لحكومة الوفاق إلى صفوف القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

المركز الإعلامي قال في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه :”إن كتيبة العبور تنظم الى قواتنا المسلحة في حربها على الارهاب وتشكل مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونه وحتى الشويرف وتصدر بيانها من مكان تمركزها في مدينة بني وليد المجاهدة”.

وأشار المركز الإعلامي إلى وجود أنباء تتوارد عن إنضمام قوات أخرى للجيش من العسكريبن النظاميين بعد اعلان القوات المسلحة ترحيبها بمختلف الوحدات ممن يرغبون الالتحاق بالقوات المسلحة كما جاء في تصريح مدير ادارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب.