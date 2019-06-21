مصر – نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها إلى جانب صورة طفلة صغيرة تشبهها، كان قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

ونفت ليلى ما تم تداوله عن كونها الطفلة التي في الصورة قائلة: “البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا، دي بنوتة فعلًا شبهي جداً جداً، سبحان الله يخلق من الشبه أربعين”.

وتابعت: “ربنا يحفظها، قولولي كلمة واحدة مين تاني على الأكاونت من الأربعين”.

يُذكر أن آخر ظهور إعلامي للفنانة ليلى علوي، كان عبر إعلان مستشفى 500500، في شهر رمضان الماضي، في حين كان آخر عمل درامي قدمته مسلسل “هي ودافنشي” عام 2016.

وسائل اعلام مصرية