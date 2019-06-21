الرياض – أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى طهران، براين هوك، أن بلاده تعمل مع السعودية للتصدي للتهديد الإيراني، كما أثنى على جهود المملكة في تعويض نقص النفط بعد فرض العقوبات على طهران.

وقال هوك، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة من الرياض: “نعمل عن كثب مع الحكومة السعودية للتصدي للتهديد الإيراني”.

وأضاف هوك: “السعودية بشكل خاص كانت شريكا موثوقا، وقد تمكنا من منع إيران من إنتاج مليونين و700 ألف برميل ودعمت السعودية جهودنا بإنتاج كميات من النفط بديلة لتعويض النقص”.وتابع: “حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها”، مشيرا إلى أن “العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة”، وفقا لشبكة “العربية”.

وأشار إلى أنه “لا بد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة”.