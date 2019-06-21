الرياض – أفاد مسؤول أمريكي، بأن واشنطن “راضية” عن ضمان الرياض إمداد سوق النفط العالمية بكميات إضافية، في ظل مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الطاقة بسبب تنامي التوتر في الشرق الأوسط.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرياض: “السعوديون تعاونوا بشكل كبير في ضمان استقرار سوق النفط وتلقيها إمدادات جيدة، لذا نحن نشعر برضا بالغ”.

وتشهد أسواق النفط تقلبات حادة، وقفزت أسعار الذهب الأسود الخميس بنحو 5% مع احتدام التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أمس بشكل حاد، بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.

وقال فيكتور شوم نائب رئيس استشارات الطاقة لدى شركة “آي إتش إس” للاستشارات، إن “الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر النفط في الآونة الأخيرة تشير حقيقة إلى حالة عدم استقرار في أسواق النفط نظرا لتزايد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من تباطؤ الطلب على النفط بسبب النزاعات التجارية”.

المصدر: وكالات