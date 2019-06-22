العراق – نفى مسؤول عسكري أمريكي صحة تقارير صحفية أفادت بأن البنتاغون يستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة “بلد” الجوية في العراق، فيما أكد مسؤول عراقي تشديد إجراءات الأمن في القاعدة.

وذكر الكولونيل كيفين ووكر مدير حماية القوات في القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في سلسلة تغريدات، أن العمليات في القاعدة الواقعة شمالي بغداد تسير بشكل طبيعي وليس هناك أي خطط لإجلاء أفراد منها، متعهدا باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المواطنين الأمريكيين في القاعدة في حال تزايد التهديدات.

من جانبه، أكد الجنرال العراقي فلاح فارس لوكالة “أسوشيتد برس”، أن القوات العراقية بالتنسيق مع الولايات المتحدة شددت الإجراءات الأمنية في القاعدة، وحظرت التجول في ساعات الليل وقلصت التنقلات غير الضرورية.

وأشار المسؤول إلى أن حظر التجول الليلي أعلن في القاعدة التي تستضيف سربا من مقاتلات “إف-16” العراقية ومجموعة ملموسة من متعاقدين ومدربين أمريكيين، منذ إطلاق ثلاث قذائف عليها الأسبوع الماضي دون وقوع إصابات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت غير مرة في الأشهر الأخيرة عن زيادة الخطر الذي تشكله إيران والفصائل المتحالفة معها على العسكريين الأمريكيين في العراق والمنطقة على وجه العموم، وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران.

المصدر: RT + “أسوشيتد برس”