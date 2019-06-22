ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي إن ما قام به القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر هو وصف حقيقي للحالة الليبية من خلال تجربة سياسية وأمنية واضحة فقد وصفها بشكل حقيقي بهيمنة المليشيات والمجموعات المتطرفة وضربها للمسار الديمقراطي.

المغربي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشير حفتر وصف الحياة الديمقراطية بأنه لا يمكن إجراء إنتخابات حرة أو تمثيل ديمقراطي والخروج بدستور ما دامت المجموعات المسلحة المتطرفة موجودة.

وأكد على أنهم يتفقون مع الحل والطرح الذي رآه المشير حفتر، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك حكومة وفاق وطني بعد تحرير طرابلس لمدة لا تتجاوز العام ونصف حيث يتم خلال هذه الفترة التجهيز للإستقرار وللإنتخابات ولعملية الإستفتاء على الدستور.

ونوّه إلى أنهم مؤيدين للخارطة التي قدمها المشيرحفتر ووصفه للحالة الليبية لأن ما صرح به هو وفق رؤى وإتفاق ما بين مجلس النواب والقائد الأعلى للخروج بليبيا من ما تشهده وتحرير طرابلس.

كما قارن المبادرة التي قدمها المشير حفتر بالمبادرة التي قدمها فائز السراج لذات الأغراض المعلنة وهي الخروج من الأزمة معلقاً:” الخارطة التي وضعها حفتر هي الوصف الحقيقي للحالة اما من يقول أن المليشيات هم ثوار ولحماية طرابلس هو يعرف جيداُ انهم مليشيات وحسب وجهة نظري لا يوجد وجه مقارنة ما بين الخارطة التي وضعها حفتر وما بين مبادرة السراج دون أي مصلحة شخصية أو تعاطف مع أي جهة”.

ويرى أنه للخروج بالبلاد إلى بر الأمان فإن الخارطة التي وضعها المشير خليفة حفتر هي الخارطة الحقيقية والعلاج الحقيقي للحالة الليبية واصفاً إياها بـ”خارطة النجاة”، موضحاً أن مجلس النواب بعد تحرير طرابلس سيجتمع ويقترح أسماء ويرشحهم لرئيس حكومة تكنوقراط لديها إمكانية إخراج البلاد من هذه المرحلة.

وأفاد أن المشير حفتر ذكر مجلس النواب كجسم تشريعي ومنتخب يجب أن يكون حاضر في خارطة الطريق وبالمرحلة المقبلة لأنه هو من سيمنح الثقة للحكومة والقائد العام يعي جيداً ضرورة وجود قاعدة دستورية لهذه الحكومة، لافتاً إلى أن حل مجلس النواب سيقضي على العملية الدستورية وكل من القائد العام ورئيس مجلس النواب يدركان ذلك.

المغربي إستطرد حديثه قائلاً:” لجنة صياغة الدستور لجنة هشة من بداية إنتخابها أما أن تكون لجنة معينة من نخب وقانونيين بالكامل ويتم إعداد دستور وسن قانون والاستفتاء من قبل الشعب أو لجنة منتخبة من داخل الشعب، المؤتمر الوطني السابق هو من اوكل مهمة اعداد التدستور والتصويت لدى الشعب وهذا أمر خاطئ فالمؤتمر أعطى القانون بالخطأ ويفترض وجود لجنة معدة من نخب ويتم الإستفتاء من الشعب وبرأيي اللجنة انتهت ولا يمكن التمديد لها”.

وأشار إلى ان المشير حفتر تحدث بأن من يعطل الدستور هو المجلس الرئاسي لأنه لم يدعم المفوضية مادياً، مؤكداً عقد لقاء جمع القائد العام للقوات المسلحة وبعض النواب حيث تم الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تأخذ ثقتها من البرلمان الذي لن يسلم السلطة إلا لجسم منتخب.

أما عن عقد عدد من النواب جلسات في طرابلس إعتبر أن الرئاسة وأغلبية أعضاء المجلس متواجدين في طبرق وما عقد من جلسات بطرابلس هو نتيجة ممارسة ضغوطات معينة من داخل الشارع والمليشيات لمجموعة من النواب لا يتجاوز عددهم 20 نائب.

وشدد أنه على مجلس النواب تفعيل إستحقاقين عند الدخول لطرابلس هما حكومة وحدة وطنية ومنحها الثقة وإصدار قانون إنتخاب البرلمان ورئيس الدولة، مضيفاً أنه من الصعب الآن مع إنتشار السلاح وتواجد المليشيات إجراء الإنتخابات قبل سيطرة الجيش على الحدود ومفاصل الدولة وسحب السلاح من هذه المليشيات.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن وضع البلاد عام 2014 يختلف عن الآن فمجلس النواب عين قائد عام والمشير حفتر يعلم حينها بأن المؤتمر الوطني كان يمول المليشيات والمجموعات المتطرفة بحسب تعبيره، مشيراً إلى انه بعد دخول طرابلس ستتحسن ليبيا وتكون مزدهرة.

وإختتم متوقعاً أن يرفع الوضع المتوتر في الخليج العربي من أسعار البترول مما يصب في صالح ليبيا وإقتصادها وستستفيد منه .