روسيا – وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون كبار في البلاد اليوم أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول عند جدار الكرملين بمناسبة يوم الحزن والذكرى.

وتصادف اليوم الذكرى الـ78 للغزو الفاشي على الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، عندما شنت ألمانيا النازية ومحورها الفاشي هجومها فجر مثل هذا اليوم عام 1941 دون أي إنذار مسبق بالحرب.

وتنظّم في هذا اليوم من كل عام الفعاليات الرسمية في المؤسسات الثقافية والمتاحف والمكتبات والحدائق العامة الروسية لإحياء ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، كما تقام القداديس والصلوات في كنائس ومساجد المدن الروسية على أرواح ضحايا تلك الحرب.

المصدر: RT