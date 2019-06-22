إسرائيل – وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل لبحث قضايا المنطقة في اجتماع ثلاثي غير مسبوق مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات، والروسي نيقولاي باتروشيف.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن بولتون وصل بعد ظهر اليوم السبت، ومن المتوقع أن يلتقي صباح يوم غد الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل اجتماع القدس الذي سيتصدر ملف إيران أجندته.

وكان مستشار الأمن القومي الروسي باتروشيف قد أعلن أن موسكو ستراعي مصالح إيران في الاجتماع وستعرض وجهة نظر طهران على إسرائيل والولايات المتحدة.

وسبق وذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة “رويترز” أن واشنطن وتل أبيب ستشددان لموسكو على ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا وستطلبان من الجانب الروسي اقتراحات بشأن كيفية التصدي لنفوذ طهران في المنطقة.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن تل أبيب وواشنطن ستحاولان تشجيع موسكو على الإسهام في جهود كبح جماح إيران في سوريا، وربما ستطرحان في هذا السبيل إمكانية الاعتراف بحكومة الرئيس بشار الأسد ثمنا لذلك.

المصدر : “تايمز إوف إسرائيل”