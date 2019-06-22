الولايات المتحدة – هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، بفرض عقوبات إضافية على إيران.

وقال ترامب، إن “العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي”، بحسب ما أفادت “رويترز”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن “مستشار الأمن القومي جون بولتون من الصقور بالتأكيد لكنه يستمع للجميع فيما يتعلق بإيران”.

وكشف ترامب، أنه “سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران”.

وأكد أن “العمل العسكري بشأن إيران لا يزال مطروحا على الطاولة”.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن “الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران”.

وأضاف ترامب، في تغريدة على “تويتر” أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقدا، وفتح طريقها أمام انتاج السلاح النووي.