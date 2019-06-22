الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن عقوبات إضافية كبيرة ستفرض على إيران يوم الاثنين.

وكتب ترامب على صفحته في موقع “تويتر”: “لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة أوباما الرهيبة، كانوا في طريقهم للحصول على السلاح النووي خلال سنوات، وإجراءات التحقق الحالية (من عدم قدرة طهران على امتلاك السلاح النووي) غير مقبولة”.

وأضاف: “أتطلع إلى اليوم الذي تؤتي فيه العقوبات على إيران ثمارها، وتصبح أمة منتجة ومزدهرة مرة أخرى – كلما كان ذلك قريبا كان أفضل”.

المصدر: RT