بغداد – تظاهر المئات من العراقيين، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان.

وأفاد مراسل RT في بغداد بأن “التظاهرة يقودها أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومجموعة من المدنيين المتحالفين معهم”.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات المقدمة للعراقيين، فيما طالبوا بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة البصرة التي ترفع ذات الشعارات.

يذكر أن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق دعت الثلاثاء الماضي إلى تظاهرات في عدد من المحافظات تنديدا بـ “التصرفات غير المسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان”.

المصدر: RT