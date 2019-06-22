ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي عن إنتهاء فرق الصيانه والتشغيل والنقل والخدمات ومتابعة غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفاره أعمال الصيانه بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفاره.

جهاز النهر الصناعي أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن المسار الشرقي تعرض منذ أكثر من شهر إلي الإعتداء من قبل بعض المواطنين الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحليه مصراته – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاوره لها.

وأكد مصدر من غرفة التحكم الرئيسه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره على عودة تدفق مياه النهر الصناعي عبر المسار الشرقي ووصولها إلي مدينة مصراته الخميس الماضي ووصلت إلي مدينتي زليتن والخمس والمناطق المجاوره لها أمس الجمعه ، مؤكداً على أن المياه ستصل إلى القره بوللي وضواحيها اليوم السبت.

وتقدم الجهاز بالشكر والتقدير إلي غرفة التحكم الرئيسه وكافة الفرق الفنيه للصيانه والتشغيل والخدمات والنقل بمنظومة الحساونه سهل الجفاره نظير ما قدموه من جهد وعمل متواصل لعودة تدفق المياه إلى المدن والمناطق التى تتغذى من المسار الشرقي.

ختاماً ناشد كافة السلطات المحليه والشرطيه والأمنيه والمسؤولين بتلك المدن وهي مصراته – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاوره لها التعاون من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حداً لوقف مثل هذه الإعتداءات من قبل المواطنين كالتوصيلات غير الشرعيه ومنع العبث بالمحطات الواقعه علي خط المسار الشرقي.