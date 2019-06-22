كندا – تم تقليص قائمة الأطعمة التي ينبغي على الأم تجنّبها أثناء الرضاعة الطبيعية مؤخراً، وأصبحت تنقسم إلى قسمين: أطعمة عليك تفاديها، والأخرى عليك مراقبة تأثيرها.

وهناك علامات معينة تساعدك على التعرّف على الأطعمة غير المناسبة. وبشكل عام، التوازن والتنوع الغذائي وكثرة السوائل هي ما يساعدك على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر كحد أدنى.

راقبي هذه الأطعمة:

* الأسماك مصدر رائع لدهون أوميغا3 والبروتين، لكن لا ينبغي تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع خلال مرحلة الرضاعة الطبيعية، ويُنصح باختيار الأنواع قليلة الزئبق، مثل: البلطي والسلمون.

*البقدونس والنعناع أعشاب ذات فوائد رائعة، لكن كثرة تناولها له تأثير سلبي على إدرار حليب الثدي. لذلك ينبغي تناولها باعتدال، ومراقبة تأثيرها على إمدادات حليب الثدي.

* يحتوي كوب القهوة على كمية من الكافيين تعادل التي تحتويها 3 أكواب من الشاي. لذلك عليك مراقبة كمية الكافيين التي تدخل جسمك لأنها تصل إلى حليب الثدي، ولا تتجاوزي مقدار فنجان قهوة واحد في اليوم.

* للشوكولا تأثير مليّن على أمعاء الطفل، لذلك عند تناول الأم المرضعة كمية كبيرة من الشوكولا يصاب الصغير بالإسهال. الاعتدال ضروري في أكل الشوكولا خاصة أنها تحتوي على سكر لا يساعد على التخلّص من وزن الحمل، وكافيين.

* بعض الأطفال يرفضون حليب الثدي عندما تتناول الأم الثوم. وقد تم تأكيد هذه العلاقة، وتنصح التوصيات بأكل القليل منه في البداية والتعرّف على مدى تقبّل الطفل أو رضفه للحليب، حتى لا ينصرف تماماً عن حليب الثدي.

* بعض الأطعمة تتطلّب مراقبة أيضاً، مثل الكيوي والأناناس والفراولة (الفريز) والكرز والحمضيات والتوابل الحارّة.

علامات هامة. إذا لاحظت زيادة الغازات لدى الرضيع، أو وجود إسهال، أو إمساك، أو حكّة عليك تغيير نوعية الأطعمة التي تتناولينها .

رويترز