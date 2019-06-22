عباس: “صفقة القرن” لا يمكن أن تمر وإسرائيل ستدفع أموال الضرائب للفلسطينيين بالكامل

عباس: “صفقة القرن” لا يمكن أن تمر وإسرائيل ستدفع أموال الضرائب للفلسطينيين بالكامل

فلسطين – جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، تعهده بأن ما يعرف بـ”صفقة القرن” التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيقها لا يمكن أن تمر، وأن الفلسطينيين سيفشلونها.

وأضاف عباس خلال افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح” في مدينة رام الله، أن الفلسطينيين لن يحضروا “ورشة المنامة” الاقتصادية، لا بشكل فردي ولا على المستوى الرسمي.

وحول أموال الضرائب الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل وقف تسليمها للسلطة الفلسطينية، جدد عباس التأكيد أن السلطة لن تتسلم أي أموال منقوصة أو مقطوعة من قبل الجانب الإسرائيلي، بل ستتسلمها كاملة.

يشار إلى أن اللجنة المركزية لـ”فتح” ستعقد اليوم اجتماعا هاما لبحث ملفات تحيط بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها “مؤتمر البحرين” وخطوات التصدي له، ولصفقة “ترمب – كوشنر”.

كما من المرجح أن تبحث اللجنة مستجدات ملف المصالحة عقب التطورات الأخيرة، والزيارة المرتقبة لوفد أمني مصري لرام الله وقطاع غزة لبحث النقاط المحيطة بالملف.

المصدر: “سما نيوز”