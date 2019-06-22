مصر – نشر الفنان أحمد مكي على حسابه في “إنستغرام” صورة له احتفالاً بعيد ميلاده الذي احتفل به أمس (الأربعاء)، علق عليها قائلًا إنه أغرب عيد ميلاد مر عليه إذ صادف رقمًا غريبًا، قاصدًا بذلك الرقم (19-6-2019).

وقال: “أیوه جوزاااااء.. مش بإیدی والله.. عید میلادي صادف رقم غریب السنة دی 19.6.19، شكراً لیكم عشان افتكرتوا عید میلادی وکل سنه وأنتم طیبین”.

يذكر أن الفنان أحمد مكي احتفل بعيد ميلاده الـ39. وكان آخر أعماله السينمائية فيلم “سمير أبو النيل” عام 2013 وحقق نجاحاً جماهيرياً، وشاركته البطولة نيكول سابا ودينا، في حين كان آخر عمل درامي قدمه منذ ثلاثة أعوام بعنوان “خلصانة بشياكة” مع هشام ماجد وشيكو.

وسائل اعلام مصرية