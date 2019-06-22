مصر – خلال استضافته ببرنامج “عرب وود” المذاع على قنوات “روتانا” كشف الفنان إياد نصار سبب قلة ظهور زوجته معه، سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنّها لا تحب التصوير، ولهذا لا تشاركه الظهور كثيرًا، قائلاً: “أنا أيضًا لا أحب حالة الاستعراض وأعتقد أنّ حبي لمراتي يجب أن يبقى بيني وبينها”.

وأضاف أنه ينشر صور أولاده باستمرار ولا يجد حرجًا في ذلك، مثلما يفعل بعض المشاهير بإخفاء أبنائهم عن الجمهور، قائلا: “ربنا اللي بيحمي”.

على صعيد آخر، قال إياد إن الفنانة إنجي المقدم واحدة من أقرب الأصدقاء إليه، مؤكدًا أنها “بتفهم”، على حد قوله، لذلك يلجا إليها كثيرًا للحصول على استشارتها، لأنه يحب طريقتها في التفكير ومعجب أيضًا بطريقتها في طرح أفكارها.

ويعيش إياد نصار فترة انتعاش فني حيث يشارك في موسم عيد الفطر بفيلمين الأول “الممر” مع أحمد عز، والثاني “كازابلانكا” مع أمير كرارة.

وسائل اعلام مصرية