ليبيا – بحضور عدد من الأكاديميين والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ، عقد مركز السلام للدراسات والبحوث ودعم القرار صباح اليوم السبت ندوة حول المتغيرات المحلية والدولية وأثرها السياسي والقانوني على العملية العسكرية التى يخوضها الجيش فى طرابلس .

وبحسب بيان صادر عن المركز ، فقد ناقش الحضور عدد من الملفات الهامة وخلصوا الى أن “ ما يجري فى طرابلس مطلب شعبي ومعركة وطنية لاستراجع الدولة وفرض هيبتها وإنهاء سطوة المليشيات على مؤسسات الدولة وكف يد عصابات الجريمة وإنهاء تغول اباطرة الفساد ونهب ثروة الشعب وتعميق أزمته ، وبذا فهي معركة كل الليبيين وليست صراعاً جهوياً او قبلياً كما يصفه البعض ويثبت ذلك ويرسخه ما حضيت به المؤسسة العسكرية من دعم رسمي وشعبي وإجتماعي واسع “ .

وكان من بين الحضور عدد من أساتذة الجامعات والمثقفين والحقوقيين والإعلاميين والدبلوماسيين السابقين أبرزهم سلوى الدغيلي مبعوثة ليبيا السابقة لدى الأمم المتحدة في جنيف ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل والسفير السابق فتحي البعجة بالأضافة إلى مدير المركز فرج نجم ونائبه عيسى عبدالقيوم والمحامية آمال أبوقعيقيص .

كما أكد الحاضرين على قانونية وشرعية العملية العسكرية التى يخوضها الجيش الوطني فى طرابلس كونها ملبية للنصوص القانونية الواردة فى التشريعات الليبية كقانون 58 لسنة 1974 الذي يمنح القوات المسلحة حق التدخل عند الإختلال الشديد للأمن وقانون التعبئة رقم 21 لسنة 1991 بالاضافة قرارات المجلس الإنتقالي التى صدرت فى مناسبات مختلفة وما ورد بالخصوص فى “اعلان التحرير” بفقرتي 4 ، 5 الرافضة لوجود الأجسام الموازية للجيش والشرطة .

وكذلك القرار الذي اصدره المؤتمر الوطني العام السابق فى 8 يونيو 2013 والقاضي بإستخدام القوة العسكرية لإنهاء وجود التشكيلات المسلحة وما صدر أخيراً عن مجلس النواب بخصوص تجريم المليشيات والمطالبة بإنهاء وجودها وتكليف الجيش الوطني بذلك ولما تمثلة العاصمة من مظهر سيادة الدولة الذي تهدره المليشيات وعصابات الجريمة.

كما شدد الحضور على أهمية وضرورة إنهاء الجيش الوطني لمهمته العسكرية المستهدفة لتحرير طرابلس من بقايا الإرهابيين والمليشيات وعصابات الجريمة المهيمنة على السلطة وإنهاء فوضى السلاح والحرابة كخطوة اساسية لتحقيق الأمن والإستقرار لكامل التراب الوطني .

وإعتبر المجتمعون هذه الخطوة هي التى تتطلبها المرحلة الانتقالية التى يُعوّل على نجاحها فى تجهيز الأرضية لقيام الدولة المدنية الديمقراطية وإنهاء اتفاق الصخيرات وكافة الأجسام المنبثقة عنه لعدم دستوريته ولإنتهاء مدته القانونية ولصدور أحكام قضائية ضده ولوجود رفض شعبي واسع لاستمراره.

ورحّب الحضور برسائل الطمأنة التى وردت فى مقابلة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع صحيفة المرصد نهاية الأسبوع الماضي وشكروا الدول الإقليمية و الدولية التى ساندت المؤسسة العسكرية فى حربها ضد الجماعات الارهابية وعصابات الجريمة و الاتجار بالبشر والتى هي فى حقيقتها جزء من الحرب الدولية على الإرهاب ، وفقاً لنص البيان .

وفي السياق ذاته ، ندد الحاضرون وأدانوا موقف الدول التى ساندت ودعمت الجماعات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى رأسها دولتي قطر وتركيا كما ثمّنوا خطوة الإتجاه الى القضاء المحلي والدولي لرفع قضايا ضد الدول التى تورطت فى خرق الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وذلك بالنظر الى ما ترتب على أعمالها الداعمة للجماعات الإرهابية من سقوط ضحايا ودمار متلكات .

المرصد – متابعات