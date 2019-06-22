موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران الاقتصادية إذا فشلت أوروبا في ذلك

موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران الاقتصادية إذا فشلت أوروبا في ذلك

روسيا – أعربت روسيا عن استعدادها لضمان مصالح إيران في تصدير النفط والمجال المصرفي، في حال عدم تشغيل آلية التجارة التي أعلن إطلاقها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على عقوبات واشنطن ضد طهران.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الجمعة للصحفيين في سوتشي: “لقد قمنا بذلك وسنستمر، المشكلة الوحيدة هي أن الكميات التي يمكن أن نتسلمها من إيران بموجب اتفاق “النفط مقابل البضائع” غير مؤثرة”.

وشدد المسؤول الروسي على أن إيران يجب أن تملك المجال لتصدير نفطها في نطاق مستوى صادراتها النفطية عند شهر مايو 2018 على أقل تقدير.

يذكر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعلنت في نهاية يناير الماضي عن إطلاق آلية “إينستكس” لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران.

وتتخوف الإدارة الأمريكية من تأثير هذه الآلية سلبا على العقوبات المفروضة ضد طهران، والتي تسعى من خلالها واشنطن للضغط على إيران وإجبارها على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي.

المصدر: “إنترفاكس”