ليبيا – أكد جهاز النهر الصناعي على عودة التيار الكهربائي من جديد إلى حقول آبار منظومة الحساونه سهل الجفاره بعد حدوث اليوم السبت عدة هزات كهربائة نتج عنها خروج حقول آبار المياه – الشرقي والشمالي والجنوبي مما أدى الي عدم استقرار في الجهد من المصدر فتم إغلاق المسارين الشرقي والاوسط بشكل مؤقت.

جهاز النهر الصناعي أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن فريق التشغيل باشر فور عودة التيار الكهربائي إلى إعادة تهيئة الأبار وإعادة تتشغيلها من جديد لإستمرار تدفق المياه إلي المسارين الشرقي والأوسط ومنها إلى المدن.

وبيّن الجهاز لكافة المواطنين أن هذا الأنقطاع الكهربائي حدث من المصدر الرئيسي نتيجة هزات كهربائيه خارجه عن إرادتهم وسيعود الوضع الطبيعي لتدفق المياه إلى المدن الغربيه غداً الأحد.

وناشد كافة المشاريع الزراعية الواقعة علي المسارين بالغلق والتوقف بالتزود من الخط الرئيسي إلى أن يتم اعادة اعمال التعبئة للتخفيف من أنخفاض تدفق المياه إلي مستحقيها من سكان المدن والقري والمناطق.