تركيا – تتواصل عملية حصاد البطيخ الأصفر (شمّام) في ولاية أضنة (جنوب) والتي تعتبر من أهم المراكز الزراعية في البلاد، حيث من المتوقع إنتاج 250 ألف طن منه هذا العام.

وأوضح محمد دوغان، رئيس غرفة الزراعة في الولاية، للأناضول، أنه تمت زراعة البطيخ الأصفر على مساحة 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية هذا العام.

وأضاف دوغان، أن البطيخ الأصفر يعتبر من أهم المنتجات الزراعية في الولاية، مشيرا أنه من المتوقع هذا العام إنتاج 250 ألف طن البطيخ الأصفر.

وأشار أن قلة هطول الأمطار في موسم البطيخ الأصفر هذا العام، جعل من المنتج أفضل مذاقا ورائحة مقارنة مع الأعوام الماضية، لافتا أن هطول الأمطار تؤثر على جودة المنتج من ناحية المذاق والرائحة.

وذكر دوغان، أن زراعة البطيخ الأصفر هذا العام ارتفعت بنسبة 10 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وأن إنتاج ولاية أضنة من البطيخ الأصفر يشكل 12 في المئة من إنتاج تركيا.

الأناضول