وقال التقرير بحسب اخر تحديث في شهر حزيران الحالي، إن “أسعار المستهلك في الأردنأعلى بنسبة 37.38% منها في العراق، فيما تكون أسعار المستهلك بما في ذلك الإيجار فيالأردن أعلى بنسبة 30.47% مما كانت في العراق”.وأضاف، أن “أسعار الإيجارات في الأردن أعلى بنسبة 4.91٪ عنها في العراق، فيما ترتفع أسعار المطاعم في الأردن بنسبة 48.90٪ مقارنة ب‍العراق”، مبينة أن “أسعار البقالة في الأردن أعلى بنسبة 30.03 ٪ عن مثيلاتها في العراق”.

وأشار التقرير، إلى أن “القدرة الشرائية المحلية في الأردن تقل بنسبة 18.54٪ مقارنة ب‍العراق”.