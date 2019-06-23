موريتانيا – أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في موريتانيا، السبت، تقدم مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، بعد فرز 6% من إجمالي أصوات الناخبين المسجلين.

وفرزت لجنة الانتخابات المستقلة أصوات 94394 ناخبا، من ضمنها 1169 بطاقة محايدة، و2522 بطاقة لاغية، ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 91872 صوتا.

وحصل ولد الغزواني من إجمالي الأصوات المعبر عنها، حسب هذا الفرز، على نسبة 55,3 في المئة، بينما حصل المرشح سيدي محمد ولد ببكر على نسبة 17,8 في المئة، وحصل المرشح بيرام الداه اعبيد على نسبة 13,5 في المائة.

وتعتبر هذه النتائج أولية في انتظار اكتمال الفرز.

وصوت الموريتانيون السبت، في انتخابات لم يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، وتركز إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في العاصمة نواكشوط والمدن الكبرى، وتخطت نسبة المشاركة 50%.

ويحق لأكثر من 1.5 مليون ناخب مسجل التصويت في الاقتراع في حوالي 4 آلاف مكتب تصويت، 45 منها خارج البلاد، وحدد القانون الموريتاني فترة التصويت بـ 12 ساعة بدءا من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، وبعد ذلك تغلق مكاتب التصويت ويبدأ فرز الصناديق.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات، أن اللائحة الانتخابية النهائية بلغت مليونين و543 ألف ناخب، شكلت نسبة الشباب 44 في المئة، والفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما نسبة بتعداد بلغ 670 ألف ناخب في نسبة مقاربة، وشكلت النساء نسبة 53 بالمئة من المسجلين على اللائحة الانتخابية.

وتوزع من يحق لهم التصويت على 15 ولاية داخل البلاد، وست دول فيها جاليات موريتانية كبيرة، وهي: فرنسا، السعودية، الإمارات، غامبيا، غينيا بيساو، ساحل العاج.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية