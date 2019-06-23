ليبيا – كشف قسم البحث الجنائي بنغازي أمس السبت عن جريمة إلكترونية تمثلت في سرقة مبلغ مالي قدره مليون و 23 ألف دينار من حساب مواطن والقبض على مقترفي هذه القرصنة الالكترونية غير المشروعة.

البحث الجنائي بينغازي أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن عملية الكشف والقبض تعد من أقوى الضربات الأمنية التي يوجهها قسم البحث الجنائي بالمديرية ضد القائمين على جرائم السرقة والنصب والإحتيال.

وأشار إلى أنه من خلال إحالة شكوى موجهة من نائب مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة بمصرف التجارة والتنمية مفادها وقوع جريمة إلكترونية وذلك بسرقة مبلغ وقدره مليون و23 ألف دينار من حساب مواطن عن طريق اختراق حسابه وتفعيل خدمة الوثبة وتم توزيع المبلغ المسروق على 3 حسابات مصرفية أخرى.

وقام المحققون بتحريات عدة عن الحركة المصرفية ليتم التعرف على المتهم الأول وهو تاجر عملة مقيم في مدينة سرت وبالتنسيق مع البحث الجنائي سرت تم الانتقال إلى الحدود الإدارية لمدينة سرت وضبط المتهم بالتعاون مع البحث الجنائي سرت والانتقال به إلى مدينة بنغازي.

كما نوه البحث الجنائي إلى أنه من قام باختراق حساب المواطن هي موظفة تدعي (ن.ح.ف) بمصرف التجارة والتنمية فرع سرت ومن قام بتوزيع المبالغ هو زوجها حيث تم إعداد برقية للبحث الجنائي سرت للتعاون في ضبط بقية الأطراف وبناء على تعليمات النيابة العامة تم مخاطبة المصرف بتجميد حسابات المشكو فيهم لحين استكمال التحقيق.