السعودية – أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء مضيق هرمز وخليج عمان في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وقالت الخطوط السعودية على “تويتر”، إنها “اتخذت إجراء احترازيا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني، وأكثر أمانا لسلامة الطيران”، مؤكدة أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول رحلاتها.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قبل أيام على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة انتهكت مجالها الجوي، فيما نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

المصدر: “سبق”