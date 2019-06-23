الصين – أفاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن قيمة الأوراق المالية الصادرة في البلاد بلغت، 3.6 تريليونات يوان (521.7 مليار دولار) في مايو/ أيار 2019.

وجاء في بيانات صادرة عن البنك، الأحد، نقلت تفاصيلها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن قيمة سندات الخزينة الصادرة على مستوى الدولة، بلغت 395.3 مليار يوان (57.65 مليار دولار).

بينما بلغت سندات الحكومات المحلية الصادرة، الشهر الماضي، 304.3 مليارات يوان (44.35 مليار دولار)، بينما توزعت القيمة المتبقية على القطاع الخاص.

وحتى نهاية الشهر الماضي، كان حجم الديون غير المسددة، على سوق السندات 91.1 تريليون يوان (13.27 تريليون دولار).

الأناضول