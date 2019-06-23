أبوظبي – هبطت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، مع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران.

وقال ترامب، السبت، إن العقوبات الجديدة ستفرض الإثنين، لكنه أضاف أنه يرغب في إبرام اتفاق من أجل دعم اقتصاد إيران المتعثر، في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.47 بالمئة إلى 8739 نقطة، مع انخفاض كبرى أسهم المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.11 بالمئة إلى 4988 نقطة، مع نزول أسهم مثل “أبوظبي الأول” بنسبة 1.73 بالمئة، و”أبوظبي التجاري” بنحو 1.72 بالمئة.

وهبطت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل نسبياً، مع هبوط مؤشرها بنسبة 0.72 بالمئة إلى 2639 نقطة، مع تراجع أسهم “أرابتك” بنسبة 2 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.56 بالمئة.

وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.31 بالمئة إلى 5799 نقطة، فيما تراجع المؤشر الأول بنحو 0.37 بالمئة ليغلق عند 6343 نقطة.

وهبطت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.19 بالمئة إلى 14017 نقطة، مع انخفاض بعض الأسهم القيادية في قطاعي الاتصالات والبنوك.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة هامشية بلغت 0.1 بالمئة إلى 3924 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك العز الإسلامي” و”مسقط للتمويل” و”جلفار للهندسة” بنحو 4.7 بالمئة و1.5 بالمئة و1.23 بالمئة على التوالي.

في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 1.18 بالمئة إلى 1860 نقطة، مع صعود أسهم “جوبترول” بنسبة 6 بالمئة، و”مناجم الفوسفات” بنسبة 2.6 بالمئة.

وارتفعت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1455 نقطة، مع صعود أسهم “الومنيوم البحرين” بنسبة 0.48 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنحو 0.12 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 1.18 بالمئة إلى 1860 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1455 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.47 بالمئة إلى 8739 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.11 بالمئة إلى 4988 نقطة.

دبي: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 2639 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 5799 نقطة.

مصر: بنسبة 0.19 بالمئة إلى 14017 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3924 نقطة.

الأناضول