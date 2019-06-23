مصر – نفت زوجة الممثل المصري المنتصر بالله رياض عبد السيد صحة الأخبار المتداولة حول وفاته، معربة عن استيائها من انتشار هذه الشائعات.

وأكدت عزيزة كساب زوجة الممثل الشهير في مداخلة هاتفية مساء السبت مع الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم” أن الفنان يخضع حاليا لرعاية صحية مكثفة بناء على طلب الطبيب حتى يشفى تماما.

وأضافت أن الأخبار الزائفة المتداولة حول زوجها سببت لها متاعب صحية، منددة بافتقار ناشري الأخبار للأخلاق النبيلة، وداعية إلى انشاء جهاز رقابي يتتبع مصادر الشائعات.

وقالت إن مثل هذه الشائعات تترك أثرا سيئا في أوساط الفنانين، متسائلة: “من المسؤول عن إطلاق الشائعات؟”.

وكانت شائعات انتشرت في الأيام الأخيرة قد تحدثت عن وفاة الممثل المصري قبل أن ينفي الناقد طارق الشناوي صحتها على “فيسبوك” بالقول “إلى مروجي الشائعات، الحمد الله المنتصر بالله بخير، شفاه الله وعافاه”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية