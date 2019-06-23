وقالت صحيفة “مترو” البريطانية إن إهمال ساعة اليد يجعلها عرضة لتراكم البكتيريا، مما قد يعرض صاحبها لمشكلات جلدية مختلفة، مضيفة “البكتيريا قد لا تكون مرئية لكنها قد تجعل ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ قد تنفجر في أي لحظة”.

وتشير نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصصة في الساعات والنظارات الشمسية، إلى أنالساعة اليدوية قد تكون “أقذر 3 مرات” من مقعد المرحاض.

وأجرت شركة “تيك واتشز” اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات، لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا، فوجدت أن كل ساعة خضعت للبحث قد تحمل “كمية مثيرة للقلق من الأوساخ”.