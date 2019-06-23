روسيا – كشفت مؤسسة المحركات الروسية الموحدة في معرض “بورجي” الدولي للطيران والفضاء عن محرك “بي دي – 14 ” الذي أنتجته خصيصا لطائرة الركاب الروسية الواعدة “إم إس – 21 – 300”.

وقد عرض مجسم للمحرك في الجناح الروسي بالمعرض جنبا إلى جنب مع مجسم طائرة “إم إس – 21” المتوسطة المدى من تصنيع شركة “إركوت” الروسية.

وقد تم تصميم المحرك الروسي الواعد بالتعاون مع عدد كبير من الشركات التابعة لمؤسسة المحركات الموحدة وذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة والمواد المشكلة.

ومنحت مؤسسة “روس أفياتسيا” الروسية للطيران محرك “بي دي – 14” شهادة براءة الاختراع والترخيص باستخدامه في الطائرات المدنية الروسية. ويتوقع أن ينال المحرك عما قريب ترخيصا مماثلا من قبل الوكالة الأوروبية لأمان الطيران (EASA ).

وعرضت مؤسسة المحركات الموحدة الروسية محركها على المشترين المستقبليين بسعر يأخذ بالحسبان دورة كاملة لاستثمار المحرك، فضلا عن نظام تشخيص جاهزيته التقنية ونظام الصيانة في فترة ما بعد البيع.

المصدر: سلاح روسيا