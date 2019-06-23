الصين – حثت صحيفة “الشعب” الصينية اليومية، في مقال لها، الولايات المتحدة على التخلي عن “عقلية الفوز مهما كان الثمن”، وأن تضع مصلحة مواطنيها في الاعتبار، بدلا من شن حرب تجارية على الصين.

وطالبت الصحيفة، الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم على جميع السلع الصينية، وقالت إن “السبيل الوحيد لتسوية المسائل التجارية من خلال حوار على قدم المساواة”.

وتجددت آمال استئناف مفاوضات التجارة بين بكين وواشنطن قبيل اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في اليابان حيث يشاركان في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الأسبوع الجاري.

ويعقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جلسات على مدى سبعة أيام للاستماع لشهادات من مصنعين وقطاعات أعمال أخرى من المرجح أن تتأثر باقتراح ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن جميع الجلسات السابقة أظهرت معارضة شديدة لزيادة الرسوم الجمركية من جانب مواطنين من جميع مجالات الحياة، إلا أن هذا “لم يحدث فرقا”.

من جهته، قال الاتحاد الوطني للتجزئة في الولايات المتحدة، إن “الرسوم المقترحة على السلع الصينية وتشمل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن تحمل المستهلكين في الولايات المتحدة تكلفة إضافية تصل إلى 12.2 مليار دولار كل عام”.

المصدر: رويترز