اليمن – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل “مفتاح الحل” للأزمة في اليمن.

وأكد غوتيرش، للرئيس اليمني، أنه أخذ بالاعتبار أسباب قلق الأخير، في تلميح إلى انتقاد الرئيس هادي، لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

في مايو الماضي، بعث هادي برسالة إلى غوتيريش، انتقد فيها أداء المبعوث الدولي، وبالذات بشأن إجراءات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص ميناء الحديدة.

وامتدح الأمين العام، في رسالته إلى الرئيس هادي، “المرونة والتعاون” اللذين أظهرتهما الحكومة اليمنية، مؤكدا أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.

كما أكدت الرسالة على “الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل إلى الحل السلمي المنشود على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وفي ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية، إلى اتفاق في ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة، مع الحوثيين بخصوص الوضع في الحديدة وبعض المناطق الأخرى، ولكن تنفيذها تعرقل بسبب اختلاف تفسير الجانبين لبنود الاتفاقية.

المصدر: وكالات