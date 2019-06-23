ألمانيا – توج السويسري روجر فيدرر المصنف ثالثا عالميا بلقب دورة هالة الألمانية للتنس للمرة الـ10 بعد فوزه الأحد في المباراة النهائية على البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 7-6 (7-2) و6-1.

وخاض السويسري المخضرم (37 عاما) النهائي الثالث عشر في الدورة الألمانية التي عزز رقمه فيها من حيث عدد الألقاب، بفارق كبير بلغ 7 ألقاب عن صاحب المركز الثاني الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).

وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرر 10 مرات في مسيرته، لتصبح علامة فارقة في مسيرة الأسطورة السويسري الذي سبق له أن أحرز أيضا لقب دورة بازل بين جماهيره 9 مرات، وأمامه فرصة للفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضا في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 أكتوبر المقبل).

ويعتبر الإسباني رافائيل نادال هو الوحيد في عصر الاحتراف الذي تمكن من تخطي هذه الأرقام بفوزه في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة (11 مرة في كل منهما)، وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، 12 مرة.

المصدر: أ ف ب