ليبيا – دعا ملتقى قبائل النواحي الأربع الذي عقد أمس السبت في سيدي السائح إلى رفع الغطاء الاجتماعي على كل من يرفع السلاح في وجه القوات المسلحة.

ملتقى النواحي الأربع حمّل في بيان له تلتق المرصد نسخة منه حكومة الوفاق المسؤولية الجنائية والمدنية إزاء القصف المستمر لأحياء النواحي الأربع بالأسلحة الثقيلة وبصورة عشوائية ، مستنكراً صمت المؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية تجاه الحصار المضروب على المنطقة متمثلاً في قطع الوقود والسيولة المالية والأدوية والمستلزمات الطبية والاتصالات.

وأدان الملتقى عدم إطلاع البعثة الأممية والاتحاد الأوروربي على الأضرار التي لحقت بتلك المناطق، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر توريد السلاح للجيش حتى يقوم بواجبه في تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

كما ثمّن المتلقى إنتصارات القوات المسلحة وهي تخوض معركة إنقاذ الوطن و المواطن في عملية”طوفان الكرامة” بحسب نص البيان ، مؤكداً دعمه الكامل والمطلق للقوات المسلحة وهي تقوم بواجبها الوطني لإنقاذ الوطن وتحرير كامل االتراب الليبي وعودة هيبة الدولة.

وأعرب قبائل النواحي الأربع عن رفضه التدخل في الشؤون الداخليو وأي مبادرة خارجي فالحل ليبي ليبي وأساسا الصراع أمني ضد الإرهاب والإجرام، مبدين رفضهم للمبادرت المشبوهة المقدمة من حكومة الوفاق في ظل إستمرار السلاح خارج سيطرة الدولة بإعتبارها الوجه الآخر لعمليات الكذب والتضليل للرأي العام.

كما جاء في نص البيان:”نوجه دعوة لأبناء قبائل النواحي الأربع بمدينة طرابلس المغرر بهم المنطمين للمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لإلقاء سلاحهم والإنسحاب من جبهات القتال والعودة إلى حضن الوطن”.

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