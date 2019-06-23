ليبيا – قال قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الرائد عمر إمراجع إن القيادة العامة للقوات المسلحة دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس خاصة في محور طريق المطار.

الرائد امراجع أكد في تصريحات صحفية لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت إستهداف سلاح الجو لتمركزات الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في محوري عين زارة وطريق المطار.

يشار إلى أن مسلحي الوفاق يحاولون منذ أكثر من شهر إستعادة مطار طرابلس العالمي من القوات المسلحة التى سيطرت عليه منذ شهر إبريل الماضي بعد تقدمها إلى العاصمة والسيطرة على مدينتي ترهونة وغريان جنوب طرابلس ومدينتي صبراتة وصرمان غرب العاصمة بعد إنضمام الوحدات العسكرية في هذه المدن للقوات المسلحة.