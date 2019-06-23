تالين – توّج المنتخب التركي لكرة الطائرة للرجال، السبت، ببطولة كأس التحدي الأوروبي، بعد تغلبه على منافسه البيلاروسي.

وجاء التتويج بعد فوز المنتخب التركي على منافسه في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الأستونية تالين.

وجاءت نتيجة الأشواط بتفوق الأتراك على منافسيهم بواقع 25-16، 25-21، 25-19.

وفي منافسة المرتبة الثالثة، فاز المنتخب الهولندي على منافسه الأستوني، بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة، حجز المنتخبان التركي والبلاروسي بطاقة تأهلهما لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة للرجال 2019، المقررة في العاصمة السلوفينية ليوبليانا يوليو/ تموز المقبل.

الأناضول