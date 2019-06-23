ليبيا – عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إجتماعاً اليوم الأحد في مقر الأمم المتحدة ببنغازي مع مجموعة مشائخ من المنطقة الشرقية يمثلون قبائل المغاربة والعواقير والمعدان والفواخير والزوية والتواجر والفرجان والعبيدات والمنفة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

الإجتماع بحث بحسب تغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أهمية جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة في تنمية المنطقة الشرقية. وعبر الممثل الخاص عن عزم الأمم المتحدة بجميع وكالتها على تعزيز وجودها في المنطقة الشرقية إنطلاقاً من بنغازي، فيما طالب المشائخ الأمم المتحدة بضرورة العمل على تحقيق توزيع عادل للثروات الليبية.

كما تطرق الاجتماع إلى البحث في إيجاد مخارج للأزمة الليبية والعبور نحو مرحلة الإستقرار والأمن والإزدهار.