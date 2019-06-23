وهنأ ولد الشيخ الغزواني أنصاره بالفوز، في كلمة ألقاها امام تجمع لأنصاره بقصر المؤتمرات القديم في العاصمة نواكشوط، تداولها رواد مواقع الواصل الاجتماعي في البلد العربي، وقال المرشح إن “الشعب الموريتاني اختار نهج الإصلاح”.

وأفاد مرسل “سكاي نيوز عربية”، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت حتى الآن فرز قرابة 90 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما أشارت النتائج إلى تقدم ولد الشيخ الغزواني بنسبة 50.3 بالمئة.

وحل في المرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو 18 بالمائة، بفارق بسيط عن بيرام ولد اعبيد الذي حل في المرتبة الثالثة.

ويتواصل فزر نتائج مكاتب الاقتراع في موريتانيا لليوم الثاني على التوالي.