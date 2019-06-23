مصر – غادر وزيرا الخارجية والدفاع المصريان سامح شكرى ومحمد زكى اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية لحضور اجتماع 2 + 2 مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو.

وهدف هذه الزيارة هو بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع المصري المنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش – 2019) كما تشهد الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اجتماعين منفصلين سيعقدان إلى جانب اجتماع مشترك بصيغة 2+2 في موسكو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمات في سوريا وليبيا والسودان.

كما سيتطرق الجانبان إلى المسائل الأمنية في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: RT