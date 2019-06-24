غزة – شرع الجيش الاسرائيلي، بإقامة سواتر ترابية، قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة، بداعي الحماية من صواريخ مضادة للدبابات قد يطلقها فلسطينيون من القطاع.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، الإثنين، إن “طواقم هندسية في الجيش الاسرائيلي بدأت بإنشاء سواتر ترابية، إلى جانب مقطع من طريق مجاور للحدود الشمالية لقطاع غزة، لحماية المسافرين عليه، من الصواريخ المضادة للدبابات”.

ولم تقدم الاذاعة الاسرائيلية تفاصيل إضافية عن هذه السواتر.

وكانت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قد نشرت مقطع فيديو، في 5 مايو/أيار الماضي، يظهر استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، أُطلق من شمالي قطاع غزة.

وتقيم اسرائيل سياجا في محيط قطاع غزة، وشرعت قبل نحو العام بإقامة جدار إسمنتي ضخم في محيط القطاع.

الأناضول