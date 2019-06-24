نيويورك – نشر حساب الأمم المتحدة على موقع “تويتر” منشورا ضد التمييز في عالم كرة القدم، بين الجنسين من حيث الأجور، مع وضع صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

وعلق حساب المنظمة على الصورة بـ “تغريدة” جاء فيها: “يتقاضى لاعب كرة قدم على المستوى العالمي بين الرجال، مثل ليونيل ميسي، 84 مليون دولار سنويا (راتب + مكافآت). بينما يبلغ الراتب الإجمالي لـ 1693 لاعبة كرة قدم من سبعة أكبر الدوريات العالمية لكرة القدم النسائية نحو (42.6) مليون دولار. (منظمة المرأة في الأمم المتحدة) تدعو إلى المساواة في الأجور في الألعاب الرياضية”.

وتزامن نشر هذه التغريدة مع نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في فرنسا، وستبدأ المرحلة الإقصائية يوم 22 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات