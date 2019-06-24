العراق – منح البرلمان العراقي الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي، وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع، السياديتين، فيما لا تزال وزارة شاغرة بعد 8 أشهر على تكليف رئيس الوزراء.

ووافق مجلس النواب على تولي ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، فيما فاروق على تولي الشواني حقيبة العدل.

ورفض أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجددا على منح وزارة التربية لمرشح.

ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ العام 2003، من مدينة الموصل، وشغل منصب قائد عسكري في جهاز مكافحة الإرهاب، أما الشواني، فهو من الأكراد، الذين كانت حقيبة العدل من حصتهم، بحسب توزيع الحصص داخل البرلمان العراقي، والذي يعتبر عرفا وليس قانونا في البلاد.

وصعد محتجون وبرلمانيون قبل أيام عدة، الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لاستكمال تشكيلة حكومته، خصوصا مع حلول فصل الصيف.

ورفع متظاهرون عراقيون قبل أيام، لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبين بإكمال التشكيلة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، وتحسين الخدمات.

المصدر: RT + أ ف ب